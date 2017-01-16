Завтра Премьер с рабочим визитом посетит Черниговскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Завтра 17 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Черниговскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
В рамках рабочей поездки Глава Правительства ознакомится с учебно-материальной базой Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи, а также Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания. Владимир Гройсман пообщается с педагогическими коллективами учебных заведений.
Кроме того, Премьер-министр примет участие в торжественном вручении пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования подразделениям ГосЧС Черниговского гарнизона.