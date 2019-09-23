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Заворушення в Індонезії: загинуло 20 людей, десятки поранені

Заворушення в Індонезії: загинуло 20 людей, десятки поранені

Київ • УНН

 • 9316 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Індонезії у провінції Папуа через заворушення загинуло понад 20 людей, а ще десятки поранені. Про це передає УНН із посиланням на сторінку у Twitter AFP news agency.

“Військові Індонезії: щонайменше 20 людей загинули, десятки отримали поранення в ході недавніх заворушень в регіоні Папуа”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, поліція Індонезії з 2 вересня заборонила проведення будь-яких акцій протесту в провінціях Папуа і Західне Папуа, де протягом двох тижнів не вщухали демонстрації, що переростали в масові заворушення.

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