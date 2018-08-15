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Завод штучної трави ФФУ працює над розширенням кількості своїх клієнтів

Київ • УНН

 • 11990 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. На українському підприємстві з виробництва штучного футбольного покриття розповіли про держзакупівлі послуг та плани на майбутнє. Про це йдеться у дописі на сторінці ТОВ "ФФУ Продакшн" у Facebook, передає УНН.

Завод штучної трави ФФУ працює над розширенням кількості своїх клієнтів

Так, на заводі пояснили, що сьогодні виконують 66 проектів за держаним замовленням і працюють над тим, аби таких стало більше.

“ТОВ "ФФУ Продакшн“ усі отримані державні замовлення виконує за планом. Замовлень цих на всю Україну у нас аж 66, проте, ніяк не сотні, як цього хочеться окремим "активістам“. Не будемо лукавити, нам теж хочеться. І ми натхненно працюємо у цьому напрямку, завойовуючи довіру все нових і нових клієнтів”, — йдеться у дописі.

Щодо прозорості та законності закупівель послуг, на підприємстві зауважили, що жодних нарікань на порушення в цьому аспекті не мають ані від клієнтів, ані від контролюючих органів.

“Жодних скарг на процедуру ані ми, ані наші замовники не отримували. Немає також претензій з цього приводу ні у "Прозорро“ (ProZorro - ред.), ні в АМКУ”, — зауважили у “ФФУ Продашкн”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мережу “підірвало” відео із кадрами заводу ФФУ

На підприємстві також прокоментували питання вартості їх послуг.

“Стосовно вартості послуг ТОВ "ФФУ Продакшн“, додамо, що вона абсолютно відповідає ринковим тенденціям. Ба більше — замовники обирають нас серед інших компаній, зокрема, і з причин обґрунтованості наших цін”, — йдеться у релізі.

Прес-служба заводу додала, що обізнана з причинами появи в окремих ЗМІ дискредитаційних матеріалів на адресу підприємства.

“Причина цьому одна — боротьба окремих функціонерів за повернення до влади... Та нас всі ці нюанси, на правду, не хвилюють!

Тим паче, що нашу роботу цінують, власне, ті, для кого ми працюємо! У столиці з’являються нові майданчики для гри у футбол, і вже восени вони прийматимуть на своїх просторах перших юних футболістів.

Це надихає... І не тільки нас...” — резюмували виробники.

Нагадаємо, завод “ФФУ Продакшн” виконав припис НАЗК.

Також нагадаємо, що вказане підприємство освоїло німецьку технологію виробництва штучного трав’яного покриття для футбольних міні-майданчиків

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