Завод штучної трави ФФУ працює над розширенням кількості своїх клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На українському підприємстві з виробництва штучного футбольного покриття розповіли про держзакупівлі послуг та плани на майбутнє. Про це йдеться у дописі на сторінці ТОВ "ФФУ Продакшн" у Facebook, передає УНН.
Так, на заводі пояснили, що сьогодні виконують 66 проектів за держаним замовленням і працюють над тим, аби таких стало більше.
“ТОВ "ФФУ Продакшн“ усі отримані державні замовлення виконує за планом. Замовлень цих на всю Україну у нас аж 66, проте, ніяк не сотні, як цього хочеться окремим "активістам“. Не будемо лукавити, нам теж хочеться. І ми натхненно працюємо у цьому напрямку, завойовуючи довіру все нових і нових клієнтів”, — йдеться у дописі.
Щодо прозорості та законності закупівель послуг, на підприємстві зауважили, що жодних нарікань на порушення в цьому аспекті не мають ані від клієнтів, ані від контролюючих органів.
“Жодних скарг на процедуру ані ми, ані наші замовники не отримували. Немає також претензій з цього приводу ні у "Прозорро“ (ProZorro - ред.), ні в АМКУ”, — зауважили у “ФФУ Продашкн”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мережу “підірвало” відео із кадрами заводу ФФУ
На підприємстві також прокоментували питання вартості їх послуг.
“Стосовно вартості послуг ТОВ "ФФУ Продакшн“, додамо, що вона абсолютно відповідає ринковим тенденціям. Ба більше — замовники обирають нас серед інших компаній, зокрема, і з причин обґрунтованості наших цін”, — йдеться у релізі.
Прес-служба заводу додала, що обізнана з причинами появи в окремих ЗМІ дискредитаційних матеріалів на адресу підприємства.
“Причина цьому одна — боротьба окремих функціонерів за повернення до влади... Та нас всі ці нюанси, на правду, не хвилюють!
Тим паче, що нашу роботу цінують, власне, ті, для кого ми працюємо! У столиці з’являються нові майданчики для гри у футбол, і вже восени вони прийматимуть на своїх просторах перших юних футболістів.
Це надихає... І не тільки нас...” — резюмували виробники.
Нагадаємо, завод “ФФУ Продакшн” виконав припис НАЗК.
Також нагадаємо, що вказане підприємство освоїло німецьку технологію виробництва штучного трав’яного покриття для футбольних міні-майданчиків.