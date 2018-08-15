Завод искусственной травы ФФУ работает над расширением количества своих клиентов

Так, на заводе объяснили, что сегодня выполняют 66 проектов по государственному заказу и работают над тем, чтобы таких стало больше.

"ООО "ФФУ Продакшн" все полученные государственные заказы выполняет по плану. Заказов этих на всю Украину у нас аж 66, однако, никак не сотни, как этого хочется отдельным "активистам". Не будем лукавить, нам тоже хочется. И мы вдохновенно работаем в этом направлении, завоевывая доверие все новых и новых клиентов", - говорится в заметке.

Что касается прозрачности и законности закупок услуг, на предприятии отметили, что никаких жалоб на нарушения в этом аспекте не имеют ни от клиентов, ни от контролирующих органов.

"Никаких жалоб на процедуру ни мы, ни наши заказчики не получали. Нет также претензий по этому поводу ни у "Прозорро" (ProZorro - ред.), ни у АМКУ", - отметили в "ФФУ Продашкн".

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На предприятии также прокомментировали вопрос стоимости их услуг.

"Что касается стоимости услуг ООО "ФФУ Продакшн", добавим, что она абсолютно соответствует рыночным тенденциям. Более того - заказчики выбирают нас среди других компаний, в том числе и по причинам обоснованности наших цен", - говорится в релизе.

Пресс-служба завода добавила, что знакома с причинами появления в отдельных СМИ дискредитационных материалов в адрес предприятия.

"Причина этому одна - борьба отдельных функционеров за возвращение к власти... Но нас все эти нюансы, на правду, не волнуют!

Тем более, что нашу работу ценят, собственно, те, для кого мы работаем! В столице появляются новые площадки для игры в футбол, и уже осенью они будут принимать на своих просторах первых юных футболистов.

Это вдохновляет... И не только нас..." - резюмировали производители.

Напомним, завод "ФФУ Продакшн" выполнил предписание НАПК.

Также напомним, что указанное предприятие освоило немецкую технологию производства искусственного травяного покрытия для футбольных мини-площадок.