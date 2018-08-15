Завод искусственной травы ФФУ работает над расширением количества своих клиентов

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 23242 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 63597 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 44220 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 89760 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 163374 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 261160 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 197703 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 262030 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285375 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223721 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 67031 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 73147 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 66235 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 62591 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 42739 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 9172 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 33705 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 338960 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 306250 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 390856 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 11695 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 18744 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 55640 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 262030 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 99248 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Завод искусственной травы ФФУ работает над расширением количества своих клиентов

Киев • УНН

 • 11990 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На украинском предприятии по производству искусственного футбольного покрытия рассказали о госзакупках услуг и планах на будущее. Об этом говорится в сообщении на странице ООО "ФФУ Продакшн" в Facebook, передает УНН.

Завод искусственной травы ФФУ работает над расширением количества своих клиентов

Так, на заводе объяснили, что сегодня выполняют 66 проектов по государственному заказу и работают над тем, чтобы таких стало больше.

"ООО "ФФУ Продакшн" все полученные государственные заказы выполняет по плану. Заказов этих на всю Украину у нас аж 66, однако, никак не сотни, как этого хочется отдельным "активистам". Не будем лукавить, нам тоже хочется. И мы вдохновенно работаем в этом направлении, завоевывая доверие все новых и новых клиентов", - говорится в заметке.

Что касается прозрачности и законности закупок услуг, на предприятии отметили, что никаких жалоб на нарушения в этом аспекте не имеют ни от клиентов, ни от контролирующих органов.

"Никаких жалоб на процедуру ни мы, ни наши заказчики не получали. Нет также претензий по этому поводу ни у "Прозорро" (ProZorro - ред.), ни у АМКУ", - отметили в "ФФУ Продашкн".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сеть "подорвало" видео с кадрами завода ФФУ

На предприятии также прокомментировали вопрос стоимости их услуг.

"Что касается стоимости услуг ООО "ФФУ Продакшн", добавим, что она абсолютно соответствует рыночным тенденциям. Более того - заказчики выбирают нас среди других компаний, в том числе и по причинам обоснованности наших цен", - говорится в релизе.

Пресс-служба завода добавила, что знакома с причинами появления в отдельных СМИ дискредитационных материалов в адрес предприятия.

"Причина этому одна - борьба отдельных функционеров за возвращение к власти... Но нас все эти нюансы, на правду, не волнуют!

Тем более, что нашу работу ценят, собственно, те, для кого мы работаем! В столице появляются новые площадки для игры в футбол, и уже осенью они будут принимать на своих просторах первых юных футболистов.

Это вдохновляет... И не только нас..." - резюмировали производители.

Напомним, завод "ФФУ Продакшн" выполнил предписание НАПК.

Также напомним, что указанное предприятие освоило немецкую технологию производства искусственного травяного покрытия для футбольных мини-площадок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66