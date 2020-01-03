Завершено розслідування у справі бійки Ляшка з Герусом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Прокуратура завершила досудове розслідування за фактом нанесення колишнім народним депутатом України Олегом Ляшком тілесних ушкоджень народному депутату Андрію Герусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“Бориспільською місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування за фактом насильства щодо народного депутата України”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що за результатами досудового розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту, та відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.
Як повідомлялося, 18 листопада екснардеп України Олег Ляшко у Бориспільській прокуратурі отримав підозру щодо нападу на народного депутата Андрія Геруса. Так, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю).
Нагадаємо, 19 листопада Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід народному депутату попереднього скликання Олегу Ляшку у вигляді особистої поруки.