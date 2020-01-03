Завершено расследование по делу драки Ляшко с Герус
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. рокуратура завершила досудебное расследование по факту нанесения бывшим народным депутатом Украины Олегом Ляшко телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу. Об этом сообщает со ссылкой на пресс служба прокуратуры Киевской области.
"Бориспольской местной прокуратурой завершено досудебное расследование по факту насилию в отношении народного депутата Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства.
Как сообщалось, 18 ноября екснардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народного депутата предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.