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Завершено досудове розслідування щодо замаху на українського розвідника двома росіянами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві завершено досудове розслідування у замаху на українського розвідника у квітні 2019 року двома громадянами Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Завершено досудове розслідування щодо замаху на українського розвідника двома росіянами

“Прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо двох громадян Російської Федерації, які підозрюються у вчиненні замаху на терористичний акт шляхом підриву 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі м. Києва автомобіля, яким користувався військовослужбовець одного з розвідувальних органів України, та скоєнні інших злочинів”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вказаний злочин організований співробітниками спецслужб Російської Федерації, а його безпосередніми виконавцями є громадяни РФ з числа колишніх працівників правоохоронних органів країни-агресора. Вони прибули в Україну, використовуючи завідомо підроблені паспорти громадян Киргизької Республіки.

“Підозрюваним інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Наразі триває ознайомлення підозрюваних і їх захисників з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за санкцією статей передбачає 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 4 квітня 2019 рок вибухнула автівка. У результаті вибуху один чоловік отримав поранення. За фактом події розпочаті кримінальні провадження.

Пізніше у СБУ повідомили, що організацію мінування автівки співробітника спецслужби України у Голосіївському районі 4 квітня та вбивство полковника Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала здійснювали одні й ті самі особи.

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