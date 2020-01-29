Завершено досудове розслідування щодо замаху на українського розвідника двома росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві завершено досудове розслідування у замаху на українського розвідника у квітні 2019 року двома громадянами Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування щодо двох громадян Російської Федерації, які підозрюються у вчиненні замаху на терористичний акт шляхом підриву 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі м. Києва автомобіля, яким користувався військовослужбовець одного з розвідувальних органів України, та скоєнні інших злочинів”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що вказаний злочин організований співробітниками спецслужб Російської Федерації, а його безпосередніми виконавцями є громадяни РФ з числа колишніх працівників правоохоронних органів країни-агресора. Вони прибули в Україну, використовуючи завідомо підроблені паспорти громадян Киргизької Республіки.
“Підозрюваним інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Наразі триває ознайомлення підозрюваних і їх захисників з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за санкцією статей передбачає 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 4 квітня 2019 рок вибухнула автівка. У результаті вибуху один чоловік отримав поранення. За фактом події розпочаті кримінальні провадження.
Пізніше у СБУ повідомили, що організацію мінування автівки співробітника спецслужби України у Голосіївському районі 4 квітня та вбивство полковника Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала здійснювали одні й ті самі особи.