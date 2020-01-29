Завершено досудебное расследование покушения на украинского разведчика двумя россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве завершено досудебное расследование относительно покушения на украинского разведчика в апреле 2019 года двумя гражданами Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Прокурорами Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении покушения на террористический акт путем подрыва 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе г. Киева автомобиля, которым пользовался военнослужащий одного из разведывательных органов Украины и совершении других преступлений", - говорится в сообщении.
Установлено, что указанное преступление организовано сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики.
"Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас идет ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по санкции статей предусматривает 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Голосеевском районе столицы 4 апреля 2019 года взорвалась машина. В результате взрыва один человек получил ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
Позже в СБУ сообщили, что организацию минирования автомобиля сотрудника спецслужбы Украины в Голосеевском районе 4 апреля и убийства полковника Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала осуществляли одни и те же лица.