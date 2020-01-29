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Завершено досудове розслідування щодо прослуховувань приміщень ДСА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. До Печерського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт за фактом здійснення несанкціонованого прослуховування приміщень Державної судової адміністрації України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Завершено досудове розслідування щодо прослуховувань приміщень ДСА

Так, повідомляється, що завершено досудове розслідування за фактом використання шкідливого програмного забезпечення для здійснення негласної аудіо фіксації у приміщеннях Державної судової адміністрації України.

"Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суді", - йдеться в повідомленні.

Так, за версією обвинувачення у серпні-вересні 2018 року інженер відділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи", використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесене до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на низку ноутбуків, які використовувались для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та Дата-центру Державної судової адміністрації України.

"У подальшому, вказана особа вжила заходів щодо маскування зазначеного програмного забезпечення та забезпечення його автоматичного запуску разом із операційною системою. Зазначене програмне забезпечення упродовж трьох місяців здійснювало негласну аудіо фіксацію у приміщеннях Державної судової адміністрації України", - зазначається в повідомленні.

Також за результатами розслідування інженеру відділу ДП "Інформаційні судові системи" висунуто обвинувачення у незаконному придбанні та використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та у розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України.

Нагадаємо, у Судовій адміністрації майнили криптовалюту, підозрюють двох чиновників.

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