Завершено досудебное расследование в отношении прослушиваний помещений ГСА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт по факту совершения несанкционированного прослушивания помещений Государственной судебной администрации Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Так, сообщается, что завершено досудебное расследование по факту использования вредоносных программ для осуществления негласной аудио фиксации в помещениях Государственной судебной администрации Украины.
"Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по суде", - говорится в сообщении.
Так, по версии обвинения в августе-сентябре 2018 инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины.
"В дальнейшем, указанное лицо приняло меры по маскировке указанного программного обеспечения и обеспечения его автоматического запуска вместе с операционной системой. Указанное программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудио фиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины", - отмечается в сообщении.
Также по результатам расследования инженеру отдела ГП "Информационные судебные системы" предъявлено обвинение в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации и в распространение вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем компьютерных сетей или сетей электросвязи, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины.
Напомним, в Судебной администрации майнили криптовалюту, подозревают двух чиновников.