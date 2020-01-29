Завершено досудебное расследование в отношении прослушиваний помещений ГСА

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 880 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 12937 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 54551 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 119648 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 127519 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196791 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195083 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408265 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229067 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515007 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13059 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22086 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 11974 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 10246 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 6010 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 157763 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 145798 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233477 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408265 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515006 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 54550 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48760 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47324 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54139 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84418 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Завершено досудебное расследование в отношении прослушиваний помещений ГСА

Киев • УНН

 • 10911 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт по факту совершения несанкционированного прослушивания помещений Государственной судебной администрации Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Завершено досудебное расследование в отношении прослушиваний помещений ГСА

Так, сообщается, что завершено досудебное расследование по факту использования вредоносных программ для осуществления негласной аудио фиксации в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

"Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по суде", - говорится в сообщении.

Так, по версии обвинения в августе-сентябре 2018 инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины.

"В дальнейшем, указанное лицо приняло меры по маскировке указанного программного обеспечения и обеспечения его автоматического запуска вместе с операционной системой. Указанное программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудио фиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины", - отмечается в сообщении.

Также по результатам расследования инженеру отдела ГП "Информационные судебные системы" предъявлено обвинение в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации и в распространение вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем компьютерных сетей или сетей электросвязи, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины.

Напомним, в Судебной администрации майнили криптовалюту, подозревают двух чиновников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98