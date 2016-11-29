Затриманий у Криму Є.Панов написав першого листа з СІЗО

"А у нас перший лист від Жені. Короткий, нейтральний, але його. Місяць йшов... Відчуває себе краще. Пише, що любить усіх і дякує за допомогу. Він про неї знає. Передачі і гроші на рахунок отримав. І ось це його коронне "Будемо жити!" в кінці", - написав І.Котелянець.

Нагадаємо, Є.Панов перебуває під вартою через підозру Федеральною службою безпеки Росії в причетності до підготовки диверсії та терактів на анексованому півострові, разом з ним у СІЗО перебуває житель анексованого Криму Андрій Захтея.

Раніше повідомлялося, що Є.Панов не отримав більшу частину листів від родичів.