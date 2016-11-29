Задержанный в Крыму Е.Панов написал первое письмо из СИЗО

"А у нас первое письмо от Жени. Короткое, нейтральное, но его. Месяц шел... Чувствует себя лучше. Пишет, что любит всех и благодарит за помощь. Он о ней знает. Передачи и деньги на счет получил. И вот это его коронное "Будем жить!" в конце", - написал И.Котелянец.

Напомним, Е.Панов находится под стражей по подозрению Федеральной службой безопасности России в причастности к подготовке диверсии и терактов на аннексированном полуострове, вместе с ним в СИЗО находится житель аннексированного Крыма Андрей Захтея.

Ранее сообщалось, что Е.Панов не получил большую часть писем от родственников.