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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Задержанный в Крыму Е.Панов написал первое письмо из СИЗО

Киев • УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Задержанный в аннексированном Крыму украинец Евгений Панов написал первое письмо из московского СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец на своей странице в Facebook, передает УНН.

Задержанный в Крыму Е.Панов написал первое письмо из СИЗО

"А у нас первое письмо от Жени. Короткое, нейтральное, но его. Месяц шел... Чувствует себя лучше. Пишет, что любит всех и благодарит за помощь. Он о ней знает. Передачи и деньги на счет получил. И вот это его коронное "Будем жить!" в конце", - написал И.Котелянец.

Напомним, Е.Панов находится под стражей по подозрению Федеральной службой безопасности России в причастности к подготовке диверсии и терактов на аннексированном полуострове, вместе с ним в СИЗО находится житель аннексированного Крыма Андрей Захтея.

Ранее сообщалось, что Е.Панов не получил большую часть писем от родственников.

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