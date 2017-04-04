Затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Затори в Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:35, рух ускладнено на вулицях Прорізна, Басейна, Велика Васильківська, Велика Житомирська, Антоновича, Олеся Гончара, а також на проспекті Перемоги та бульварах Тараса Шевченка і Дружби Народів.
Швидкість руху там не перевищує 3 кілометрів на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Банкова, Грушевського, Хрещатик, Верхній Вал, Петрівська, Глибочицька Шовковична, Шота Руставелі та в районі площі Льва Толстого.