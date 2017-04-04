Пробки в столице достигли семи баллов

По состоянию на 18:35, движение затруднено на улицах Прорезная, Бассейная, Большая Васильковская, Большая Житомирская, Антоновича, Олеся Гончара, а также на проспекте Победы и бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов.

Скорость движения там не превышает 3 километров в час.

Также заторы наблюдаются на улицах Банковая, Грушевского, Крещатик, Верхний Вал, Петровская, Глубочицкая, Шелковичная, Шота Руставели и в районе площади Льва Толстого.