Затори У Києві сягнули п’яти балів

Так, станом на 10:15 30 листопада рух ускладнений на вулицях Хрещатик, Басейній, Інститутській, Васильківській та Грушевського. Швидкість руху там не перевищує 7 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються на вулицях Казимира Малевича, Московській, Кирилівській, Трьохвятительській, проспекті Перемоги та Бульварі Лесі Українки.

Також, за даними “Яндекс-карти”, станом на 10:15 в столиці зафіксовано 16 ДТП.