Пробки В Киеве достигли пяти баллов

Так, по состоянию на 10:15 30 ноября движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейной, Институтской, Васильковской и Грушевского. Скорость движения там не превышает 7 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Казимира Малевича, Московской, Кирилловской, Трьохвятительской, проспекте Победы и бульваре Леси Украинки.

Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 10:15 в столице зафиксировано 16 ДТП.