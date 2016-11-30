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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Пробки В Киеве достигли пяти баллов

Киев • УНН

 • 7693 просмотра

КИЕВ. З0 ноября. УНН. После снегопада пробки в столице достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Пробки В Киеве достигли пяти баллов

Так, по состоянию на 10:15 30 ноября движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейной, Институтской, Васильковской и Грушевского. Скорость движения там не превышает 7 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Казимира Малевича, Московской, Кирилловской, Трьохвятительской, проспекте Победы и бульваре Леси Украинки.

Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 10:15 в столице зафиксировано 16 ДТП.

Украинские Национальные Новости

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