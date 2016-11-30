Пробки В Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. З0 ноября. УНН. После снегопада пробки в столице достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 10:15 30 ноября движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейной, Институтской, Васильковской и Грушевского. Скорость движения там не превышает 7 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Казимира Малевича, Московской, Кирилловской, Трьохвятительской, проспекте Победы и бульваре Леси Украинки.
Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 10:15 в столице зафиксировано 16 ДТП.