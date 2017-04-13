Затори у Києві сягнули п'яти балів

Так, рух ускладнено на вулицях Павла Скоропадського, Басейній, Великій Васильківській, Михайла Грушевського, Студентській, Костянтинівській, Мельникова, Щусева, Антоновича, Соборній, Генерала Тупікова, Борщагівській, Володимирській, Пушкінській, Воздвиженській та Вадима Гетьмана.

Також ускладнення руху спостерігаються на проспекті Перемоги, Набережному шосе, Парковій алеї, бульварі Лесі Українки, Бессарабській площі, Львівській площі та бульварі Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у середу ввечері затори в Києві сягнули дев'яти балів.