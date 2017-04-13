Пробки в Киеве достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пробки в Киеве по состоянию на 10:00 достигают пяти баллов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Яндекс-карты”.
Так, движение затруднено на улицах Павла Скоропадского, Бассейной, Большой Васильковской, Михаила Грушевского, Студенческой, Константиновской, Мельникова, Щусева, Антоновича, Соборной, Генерала Тупикова, Борщаговской, Владимирской, Пушкинской, Воздвиженской и Вадима Гетьмана.
Также осложнения движения наблюдаются на проспекте Победы, Набережном шоссе, Парковой аллее, бульваре Леси Украинский, Бессарабской площади, Львовской площади и бульваре Тараса Шевченко.
Напомним, в среду вечером пробки в Киеве достигли девяти баллов.