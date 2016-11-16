Затори у Києві сягнули чотирьох балів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули чотирьох балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 9:30 рух ускладнено на вулицях Вадима Гетьмана, Жилянська, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, Кільцевій дорозі. Швидкість руху не перевищує там 10 км за годину.
На лівому березі столиці затори спостерігаються в районі метро Чернігівська, Бориспільска, а також на Харківському шосе.
Також станом на 9:35 у столиці зафіксовано тринадцять ДТП.