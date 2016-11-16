Пробки в Киеве достигли четырех баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли четырех баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 9:30 движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Жилянская, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, Окружной дороге. Скорость движения не превышает там 10 км в час.
На левом берегу столицы пробки наблюдаются в районе метро Черниговская, Бориспольская, а также на Харьковском шоссе.
Также по состоянию на 9:35 в столице зафиксировали тринадцать ДТП.