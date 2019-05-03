Заступнику голови РДА у столиці повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступнику голови РДА у Києві повідомили про підозру за те, що він, використовуючи працівників підпорядкованого комунального підприємства, зробив ремонт у власному помешканні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
"Досудовим розслідуванням було встановлено, що упродовж 2018 року посадовець залучав працівників підпорядкованого комунального підприємства до проведення ремонтних робіт у власній квартирі", - повідомили у поліції.
Підлеглим, як зазначається, нараховували додаткові виплати, безпідставно завищуючи кількість відпрацьованих робочих годин. Про це робилися відповідні записи у табелях обліку робочого часу. "Як результат, було безпідставно витрачено бюджетні кошти", - відзначили правоохоронці.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів, як повідомили у поліції, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує злочинну діяльність посадовців, фальсифіковані табелі, "чорнові" записи.
"У четвер, 2 травня, заступникові голови районної державної адміністрації було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ще двом посадовцям комунального підприємства за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.
Нагадаємо, голова РДА на Житомирщині погорів на хабарі.