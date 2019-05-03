Замглавы РГА в столице сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместителю председателя РГА в Киеве сообщили о подозрении за то, что он, используя работников подчиненного коммунального предприятия, сделал ремонт в собственном доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
"Досудебным расследованием было установлено, что на протяжении 2018 года чиновник привлекал работников подчиненного коммунального предприятия к проведению ремонтных работ в своей квартире", - сообщили в полиции.
Подчиненным, как отмечается, насчитывали дополнительные выплаты, безосновательно завышая количество отработанных рабочих часов. Об этом делались соответствующие записи в табелях учета рабочего времени. "Как результат, было безосновательно потрачено бюджетные средства", - отметили правоохранители.
Во время проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов, как сообщили в полиции, правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность должностных лиц, фальсифицированные табели, "черновые" записи.
"В четверг, 2 мая, заместителю председателя районной государственной администрации было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и еще двум чиновникам коммунального предприятия по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - указали в полиции.
Напомним, председатель РГА в Житомирской области погорел на взятке.