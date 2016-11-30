Заступника голови райради Херсонщини затримали на хабарі

Чиновник вимагав від підприємця, який виграв тендер на постачання вугілля до закладів освіти, сто тисяч гривень за нестворення перешкод при проведенні розрахунків за вже фактично поставлене тверде паливо. Сума хабара становила п’ять відсотків від угоди на два мільйони гривень.

Оперативники спецслужби затримали високопосадовця у його робочому кабінеті під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі 40 тисяч гривень. Раніше правоохоронці задокументували факт одержання чиновником іншої частини хабара – 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії, хабарнику повідомлено про підозру.