Заместителя председателя райсовета Херсонской области задержали на взятке

Чиновник требовал от предпринимателя, который выиграл тендер на поставку угля в учреждения образования, сто тысяч гривен за несоздание препятствий при проведении расчетов по уже фактически поставленному ​​твердому топливу. Сумма взятки составляла пять процентов от сделки на два миллиона гривен.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в его рабочем кабинете при передаче части неправомерной выгоды в сумме 40 000 гривен. Ранее правоохранители задокументировали факт получения чиновником остальной части взятки - 10 000 гривен.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, взяточнику сообщено о подозрении.