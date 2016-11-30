Заместителя председателя райсовета Херсонской области задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Заместителя председателя Белозерского районного совета Херсонской области задержали на взятке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Чиновник требовал от предпринимателя, который выиграл тендер на поставку угля в учреждения образования, сто тысяч гривен за несоздание препятствий при проведении расчетов по уже фактически поставленному твердому топливу. Сумма взятки составляла пять процентов от сделки на два миллиона гривен.
Оперативники спецслужбы задержали чиновника в его рабочем кабинете при передаче части неправомерной выгоды в сумме 40 000 гривен. Ранее правоохранители задокументировали факт получения чиновником остальной части взятки - 10 000 гривен.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия, взяточнику сообщено о подозрении.