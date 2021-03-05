Заступник голови ТСК Христенко повідомив проміжні результати оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці"

ukru
18 березня, 21:00 • 43022 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 88867 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 66465 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 102858 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 73632 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 99202 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117020 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144882 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184332 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 313367 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 100262 перегляди
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 16851 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 28489 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 28134 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 18667 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 64392 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 313367 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 247178 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340796 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 334184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 66060 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110572 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111308 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108248 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121663 перегляди
Актуальне
Заступник голови ТСК Христенко повідомив проміжні результати оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці"

Заступник голови ТСК Христенко повідомив проміжні результати оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 35500 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. В кінці січня у Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія для оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці". За цей час на засіданнях ТСК побували представники УЗ, включаючи членів Наглядової ради, учасники ринку і профспілки. Результати ТСК будуть ймовірно невтішні для менеджменту української залізниці, спрогнозував заступник голови ТСК Федір Христенко в коментарі УНН.

Деталі

За його словами, на неефективну роботу менеджменту "Укрзалізниці" їм скаржаться як прості працівники, так і члени спостережної ради.

"Для остаточних висновків нам буде потрібно трохи часу. Але вже сьогодні у нас є підстави вважати, що менеджмент "Укрзалізниці" непрофесійно керує компанією. Про це ми чуємо як від профспілок, так і голови Наглядової ради Шевки Аджунери.

Ми запитали Наглядову раду: чому люди знаходяться не на своїх місцях, чому нічого хорошого на підприємстві не відбувається, не росте економіка, не ростуть зарплати. Чому нам скаржаться на те, що прибутковий вантажний напрямок практично помножено на нуль, а керує ним людина, яка була оголошена в розшук за розкрадання на залізниці Грузії. Всі ці питання зараз активно вивчаються членами ТСК", - розповів Христенко.

Також він додав, що члени слідчої комісії хочуть зараз "більш щільного контакту" з профспілками УЗ, які незадоволені своїм керівництвом.

"Ми плануємо провести переговори з профспілками і хочемо почути їхню професійну думку про те, що відбувається. Ми знаємо, що українське суспільство стурбоване цією ситуацією і ми готові підтримати інтереси наших людей", - підкреслив Христенко.

Членами ТСК прийнято рішення звернутися до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури і наглядової ради "Укрзалізниці" з проханням дати оцінку правлінню компанії.

Що було раніше

17 лютого під будівлею Кабінету Міністрів у Києві пройшла акція протесту профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

27 січня парламентарі прийняли проект постанови про створення ТСК з питань перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця", розслідування фактів можливої ​​бездіяльності, порушенні законодавства органами управління, яке спричинило значне погіршення технічного стану підприємства. 

26 серпня головою правління Укрзалізниці став Володимир Жмак. Начальником напрямку з вантажоперевезень він призначив Іраклі Езугбая, колишнього голову залізниці Грузії, звинуваченого в розкраданнях. Обидва вважаються людьми з команди Міхеїла Саакашвілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79