Заступник голови ТСК Христенко повідомив проміжні результати оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці"

КИЇВ. 5 березня. УНН. В кінці січня у Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія для оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці". За цей час на засіданнях ТСК побували представники УЗ, включаючи членів Наглядової ради, учасники ринку і профспілки. Результати ТСК будуть ймовірно невтішні для менеджменту української залізниці, спрогнозував заступник голови ТСК Федір Христенко в коментарі УНН.