Заступник голови ТСК Христенко повідомив проміжні результати оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В кінці січня у Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія для оцінки критичної ситуації в "Укрзалізниці". За цей час на засіданнях ТСК побували представники УЗ, включаючи членів Наглядової ради, учасники ринку і профспілки. Результати ТСК будуть ймовірно невтішні для менеджменту української залізниці, спрогнозував заступник голови ТСК Федір Христенко в коментарі УНН.
Деталі
За його словами, на неефективну роботу менеджменту "Укрзалізниці" їм скаржаться як прості працівники, так і члени спостережної ради.
"Для остаточних висновків нам буде потрібно трохи часу. Але вже сьогодні у нас є підстави вважати, що менеджмент "Укрзалізниці" непрофесійно керує компанією. Про це ми чуємо як від профспілок, так і голови Наглядової ради Шевки Аджунери.
Ми запитали Наглядову раду: чому люди знаходяться не на своїх місцях, чому нічого хорошого на підприємстві не відбувається, не росте економіка, не ростуть зарплати. Чому нам скаржаться на те, що прибутковий вантажний напрямок практично помножено на нуль, а керує ним людина, яка була оголошена в розшук за розкрадання на залізниці Грузії. Всі ці питання зараз активно вивчаються членами ТСК", - розповів Христенко.
Також він додав, що члени слідчої комісії хочуть зараз "більш щільного контакту" з профспілками УЗ, які незадоволені своїм керівництвом.
"Ми плануємо провести переговори з профспілками і хочемо почути їхню професійну думку про те, що відбувається. Ми знаємо, що українське суспільство стурбоване цією ситуацією і ми готові підтримати інтереси наших людей", - підкреслив Христенко.
Членами ТСК прийнято рішення звернутися до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури і наглядової ради "Укрзалізниці" з проханням дати оцінку правлінню компанії.
Що було раніше
17 лютого під будівлею Кабінету Міністрів у Києві пройшла акція протесту профспілки залізничників і транспортних будівельників України.
27 січня парламентарі прийняли проект постанови про створення ТСК з питань перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушенні законодавства органами управління, яке спричинило значне погіршення технічного стану підприємства.
26 серпня головою правління Укрзалізниці став Володимир Жмак. Начальником напрямку з вантажоперевезень він призначив Іраклі Езугбая, колишнього голову залізниці Грузії, звинуваченого в розкраданнях. Обидва вважаються людьми з команди Міхеїла Саакашвілі.