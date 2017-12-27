Засідання у справі про демонтаж пам’ятника Катерині ІІ в Одесі перенесене на 2 лютого
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Апеляційний суд м.Одеси переніс на 2 лютого розгляд справи про правомірність установки на Катерининській площі монумента засновникам Одеси. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Засідання апеляційного суду перенесли на 2 лютого для ознайомлення з доповненнями, внесеними до справи, а також учасники судового процесу повинні підготуватися до дебатів.
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В Апеляційному адміністративному суді міськрада Одеси вимагає визнати перенесення пам’ятника Катерині ІІ на однойменну площу законним, а опоненти мерії, організація “Січ”, вимагає повернути на Катерининську площу пам’ятник Потьомкінцям.
Нагадаємо, у 2007 році Одеська міськрада вирішила перенести пам’ятник “Потьомкінцям — нащадки” з Катерининської площі на вулицю Приморську, а на його місці встановити постамент “Засновникам Одеси” , серед яких і монумент Катерині ІІ, що до 1920 року стояв на однойменній площі. Однак ініціативу мерії не підтримала “Асоціація козацьких товариств ” Січ ", члени якої подали позов до суду і виграли його. Однак в мерії не погодилися і подали апеляцію.