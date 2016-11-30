Засідання ОПЕК пройде у Відні 25 травня 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) за підсумками 171-го засідання картелю повідомила, що наступне засідання відбудеться 25 травня у Відні, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Конференція ухвалила, що її наступне засідання відбудеться в четвер, 25 травня 2017 року, у Відні, Австрія”, — йдеться в прес-релізі.
Раніше президент ОПЕК Мохаммед Салех аль-Сада підтвердив, що країнами була досягнута домовленість щодо скорочення видобутку нафти.