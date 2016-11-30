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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 75964 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Засідання ОПЕК пройде у Відні 25 травня 2017 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) за підсумками 171-го засідання картелю повідомила, що наступне засідання відбудеться 25 травня у Відні, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

Засідання ОПЕК пройде у Відні 25 травня 2017 року

“Конференція ухвалила, що її наступне засідання відбудеться в четвер, 25 травня 2017 року, у Відні, Австрія”, — йдеться в прес-релізі.

Раніше президент ОПЕК Мохаммед Салех аль-Сада підтвердив, що країнами була досягнута домовленість щодо скорочення видобутку нафти.

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