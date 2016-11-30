Засідання ОПЕК пройде у Відні 25 травня 2017 року

“Конференція ухвалила, що її наступне засідання відбудеться в четвер, 25 травня 2017 року, у Відні, Австрія”, — йдеться в прес-релізі.

Раніше президент ОПЕК Мохаммед Салех аль-Сада підтвердив, що країнами була досягнута домовленість щодо скорочення видобутку нафти.