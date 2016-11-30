Заседание ОПЕК пройдет в Вене 25 мая 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) по итогам 171-го заседания картеля сообщила, что следующее заседание состоится 25 мая в Вене, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Конференция постановила, что ее следующее заседание состоится в четверг, 25 май 2017 года, в Вене, Австрия", - говорится в пресс-релизе.
Ранее президент ОПЕК Мохаммед Салех аль-Сада подтвердил, что странами была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти.