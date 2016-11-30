Заседание ОПЕК пройдет в Вене 25 мая 2017 года

"Конференция постановила, что ее следующее заседание состоится в четверг, 25 май 2017 года, в Вене, Австрия", - говорится в пресс-релизе.

Ранее президент ОПЕК Мохаммед Салех аль-Сада подтвердил, что странами была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти.