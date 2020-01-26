Зарізав на зупинці: на Хмельниччині затримали підозрюваного у звірячому вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Хмельниччині затримали 49-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві чоловіка біля зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області.
"Працівники поліції Хмельницької області затримали підозрюваного в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 51-річному мешканцю села Зіньківці Кам‘янець-Подільського району, від яких він помер", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що 16 січня у місті Кам’янці-Подільському неподалік зупинки громадського транспорту по вул. Гордійчука перехожі знайшли тіло чоловіка з ножовим пораненням. За словами медиків, потерпілий помер від значної крововтрати, спричиненої пошкодженням артерії.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
В ході розслідування поліцейські з‘ясували, що до вчинення злочину причетний 49-річний місцевий мешканець. Підозрюваного, який переховувався від правосуддя, оголосили в розшук. В результаті пошукових заходів оперативники встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його.
Наразі чоловікові повідомлено про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. В якості запобіжного заходу суд обрав тримання під вартою строком на 2 місяці. Відповідно до санкції ч.2 статті 121 ККУ йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Нагадаємо, на Буковині 43-річний чоловік у ході конфлікту вбив дружину, а потім наклав на себе руки.