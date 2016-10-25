Запровадження нового акцизу на автогаз призведе до здорожчення міжміських перевезень - С.Сапегін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ініціатива нардепа Олега Мединуці щодо запровадження акцизу на автогаз вдарить по споживачу. Загалом, це може призвести до значного зниження споживання скрапленого газу та до здорожчання проїзду в громадському транспорті. Про це у коментарі УНН розповів експерт, директор НТЦ “Психея” Сергій Сапегін.
"Мені здається, що депутат Олег Медуниця, який подав цю ідею – він слабо знайомий із економікою і не розуміє, хто зараз споживає газ і метан і по кому вдарить цей акциз.
По-перше, цей вид пального використовується на транспортних засобах, які забезпечують міжміські перевезення населення, тобто як тільки підніметься акциз – одразу підніметься вартість перевезень у міжміських автобусах. Тобто, це вдарить по найбільш незахищеному сільському населенню країни.
По-друге, що стосується економіки використання пального і як відреагує ринок на підвищення акцизу – зрозуміло, що частина транспортних засобів, які були на легальній економічній доцільності використання – вони зупиняться.
Також, введеться акцизу призведе до підвищення вартості перевезень і це зменшить перевезення, тобто погіршить економічну ситуацію в країні, яка і так вкрай погана", - пояснив він.
Крім того, за словами експерта, запровадження акцизу на скраплений газ не призведе до збільшення бюджетних надходжень.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Мінфіні готові розглянути можливість запровадження акцизу на автомобільний газ. Про це напередодні повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, у відповідь на запитання нардепа О.Медуниці.
Експерти таку ініціативу політиків та чиновників не розділяють. Зокрема, за словами Голови Асоціації газу Олега Широкова, подібна пропозиція схожа на авантюру.