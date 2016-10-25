Введение нового акциза на автогаз приведет к подорожанию междугородных перевозок - С.Сапегин

"Мне кажется, что депутат Олег Медуница, который подал эту идею - он слабо знаком с экономикой и не понимает, кто сейчас потребляет газ и метан и по кому ударит этот акциз.

Во-первых, этот вид топлива используется на транспортных средствах, которые обеспечивают междугородные перевозки населения, то есть как только поднимется акциз - сразу поднимется стоимость перевозок в междугородных автобусах. То есть, это ударит по наиболее незащищенному сельскому населению страны.

Во-вторых, что касается экономики использования горючего и как отреагирует рынок на повышение акциза - понятно, что часть транспортных средств, которые были на легальной экономической целесообразности использования - они остановятся.

Также, введение акциза приведет к повышению стоимости перевозок и это уменьшит перевозки, то есть ухудшит экономическую ситуацию в стране, которая и так очень плохая", - пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, введение акциза на сжиженный газ не приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Напомним, как сообщал УНН, в Минфине готовы рассмотреть возможность введения акциза на автомобильный газ. Об этом накануне сообщил министр финансов Александр Данилюк, в ответ на вопрос нардепа О.Медуницы.

Эксперты такую ​​инициативу политиков и чиновников не разделяют. В частности, по словам главы Ассоциации газа Олега Широкова, подобное предложение похоже на авантюру.