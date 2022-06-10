Запросив "на каву": хлопця затримали за сексзлочин проти 15-річної
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На Київщині затримали 21-річного хлопця за розбещення 15-річної дівчини, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Днями поліція Київщини затримала 21-річного жителя Василькова, який спершу запросив дівчину “на каву” та вчинив відносно неї розпусні дії.
Вину молодик визнав, проте пояснити свої дії не зміг. Сьогодні зловмиснику оголосили про підозру за фактом розбещення неповнолітньої (ч.1 ст.156 ККУ). Лиходію загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
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