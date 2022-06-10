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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 52927 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Запросив "на каву": хлопця затримали за сексзлочин проти 15-річної

Запросив "на каву": хлопця затримали за сексзлочин проти 15-річної

Київ • УНН

 • 286931 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. На Київщині затримали 21-річного хлопця за розбещення 15-річної дівчини, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Днями поліція Київщини затримала 21-річного жителя Василькова, який спершу запросив дівчину “на каву” та вчинив відносно неї розпусні дії. 

Вину молодик визнав, проте пояснити свої дії не зміг. Сьогодні зловмиснику оголосили про підозру за фактом розбещення неповнолітньої (ч.1 ст.156 ККУ). Лиходію загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. 

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