Заповненість ПСГ України газом зменшилася до 34%

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 88,73 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 20 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 6,30 млн куб. м, з Угорщини - 2,42 млн куб. м, з Польщі - 0,95 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 34%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, транзит газу у січні скоротився на 32%.