Запорізький "Мотор" здобув першу перемогу у сезоні гандбольної ЛЧ

Рахунок зустрічі 36:27 на користь наших земляків. Таким чином вони завоювали свої перші очки в груповому турнірі.

“Мотор”: Бабичев 6 голів, Козакевич 5, Малашінскас 4, Пуховський 7, Денисов 4, Кус, Пачковські 3, Шинкель 0, Пешевскі 3, Сорока 2, Буйненко, Донцов, Тютюнник, Кубатко 1.

“Перш за все я вдячний команді. Це їх заслуга, адже я тут зовсім недовгий час. Гравці скучили за перемогами. Я бачив на останніх тренуваннях, що команда хоче перемагати. Ми добре розібрали гру „Загреба“ 7 на 6 і були готові до неї. Думаю, це позначилося на результаті. У нападі у нас важливим фактором була непогана реалізація. Дякую суперникам за коректну гру, було мало вилучень і не було грубості”, — наголосив наставник Микола Степанець.

Додамо також, наступну зустріч “Мотор” проведе на виїзді з “Цельє” 4 листопада.