Запорожский "Мотор" одержал первую победу в сезоне гандбольной ЛЧ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65391 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117183 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125169 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165014 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151905 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140058 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130267 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141794 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Запорожский "Мотор" одержал первую победу в сезоне гандбольной ЛЧ

Запорожский "Мотор" одержал первую победу в сезоне гандбольной ЛЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. В поединке 5-го тура Лиги чемпионов запорожский “Мотор” на своей площадке противостоял “Загребу”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Счет встречи 36:27 в пользу наших земляков. Таким образом они завоевали свои первые очки в групповом турнире.

“Мотор”: Бабичев 6 голов, Козакевич 5, Малашинскас 4, Пуховский 7, Денисов 4, Кус, Пачковски 3, Шинкель 0, Пешевски 3, Сорока 2, Буйненко, Донцов, Тютюнник, Кубатко 1.

“Прежде всего я благодарен команде. Это их заслуга, ведь я здесь совсем недолгое время. Игроки соскучились по победам. Я видел на последних тренировках, что команда хочет побеждать. Мы хорошо разобрали игру „Загреба“ 7 на 6 и были готовы к ней. Думаю, это сказалось на результате. В нападении у нас важным фактором была неплохая реализация. Спасибо соперникам за корректную игру, было мало удалений и не было грубости”, — подчеркнул наставник Николай Степанец.

Добавим также, следующую встречу “Мотор” проведет на выезде с “Целье” 4 ноября.

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