Запорожский "Мотор" одержал первую победу в сезоне гандбольной ЛЧ

Счет встречи 36:27 в пользу наших земляков. Таким образом они завоевали свои первые очки в групповом турнире.

“Мотор”: Бабичев 6 голов, Козакевич 5, Малашинскас 4, Пуховский 7, Денисов 4, Кус, Пачковски 3, Шинкель 0, Пешевски 3, Сорока 2, Буйненко, Донцов, Тютюнник, Кубатко 1.

“Прежде всего я благодарен команде. Это их заслуга, ведь я здесь совсем недолгое время. Игроки соскучились по победам. Я видел на последних тренировках, что команда хочет побеждать. Мы хорошо разобрали игру „Загреба“ 7 на 6 и были готовы к ней. Думаю, это сказалось на результате. В нападении у нас важным фактором была неплохая реализация. Спасибо соперникам за корректную игру, было мало удалений и не было грубости”, — подчеркнул наставник Николай Степанец.

Добавим также, следующую встречу “Мотор” проведет на выезде с “Целье” 4 ноября.