Запорізькі землекористувачі сплатили 781 млн грн

“З початку року фактичні надходження від плати за землю становлять 781 мільйон гривень”, — йдеться у повідомленні обласної ДФС.

Також фіскальники відзначають зріст надходжень. Порівняно із січнем-жовтнем минулого року, відрахування зросли майже на 269 млн грн або на 52%. Очікуваний показник доходів у 655 млн грн виконаний на 119%.

Найбільші суми з початку року перерахували підприємства та установи — юридичні особи — 637 млн грн, що перевищує минулорічні показники на 217 млн грн, фізособи сплатили 143 млн грн, забезпечивши зростання до 2015 року на 51 млн грн.

У територіальному розрізі значні внески до місцевих бюджетів зробили платники м.Енергодар — 87,7 млн грн, Шевченківського району м.Запоріжжя — 76,8 млн грн, Вознесенівського — майже 63 млн грн, Комунарського — 52,7 млн грн, м. Бердянськ — 48 млн грн, Дніпровського району — понад 45 млн грн. Землекористувачі Олександрівського району поповнили бюджет на 40 млн грн, Якимівського — 38 млн грн, м.Мелітополь — близько 34,5 млн грн, Василівського району — 30 млн грн.