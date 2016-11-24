Запорожские землепользователей оплатили 781 млн грн
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В этом году плата за землю в Запорожской области уже достигла отметки в 781 млн грн. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Запорожской области, передает УНН.
"С начала года фактические поступления от платы за землю составляют 781 млн. гривен", - говорится в сообщении областной ГФС.
Также фискальники отмечают рост поступлений. По сравнению с январем-октябрем прошлого года, отчисления выросли почти на 269 млн грн или на 52%. Ожидаемый показатель доходов в 655 млн грн выполнен на 119%.
Наибольшие суммы с начала года перечислили предприятия и учреждения - юридические лица - 637 млн грн, что превышает прошлогодние показатели на 217 млн грн, физлица уплатили 143 млн грн, обеспечив рост к 2015 году на 51 млн грн.
В территориальном разрезе значительный вклад в местные бюджеты сделали плательщики Энергодара - 87,7 млн. грн, Шевченковского района Запорожья - 76,8 млн. грн, Вознесеновского - почти 63 млн грн, Коммунарского - 52,7 млн. грн, г. Бердянск - 48 млн грн, Днепровского района - более 45 млн грн. Землепользователи Александровского района пополнили бюджет на 40 млн грн, Акимовского - 38 млн грн, Мелитополя - около 34,5 мон. грн, Васильевского района - 30 млн грн.