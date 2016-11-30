Запорізькі депутати вимагають звільнення міністра культури Є.Нищука

Запорожців обурив той факт, що Є.Нищук на одному з центральних телеканалів назвав Запоріжжя "завезеним" містом.

Демократичні фракції Запорізької міськради не підтримали ініціативу колег, але ж рішення, всеодно прийняли. "За" проголосували 33 депутати з 55 присутніх.

Нагадаємо, 21 листопада міністр культури Євген Нищук в ефірі одного з телеканалів сказав: "Другим безпековим моментом це є культура. Тому що вона має здатність виховувати і формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході й півдні країни, – це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику, на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – це славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це була технологія радянського союзу".