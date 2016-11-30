Запорожские депутаты требуют увольнения министра культуры Е.Нищука

Запорожцев возмутил тот факт, что Е.Нищук на одном из центральных телеканалов назвал Запорожье "ввезенным" городом.

Демократические фракции Запорожского горсовета не поддержали инициативу коллег, но решение, все равно приняли. "За" проголосовали 33 депутата из 55 присутствующих.

Напомним, 21 ноября министр культуры Евгений Нищук в эфире одного из телеканалов сказал: "Вторым моментом безопасности является культура. Потому что она обладает способностью воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, - это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике, в Запорожье, в Донбассе, на том... это же города завезенные. Нет там никакой генетики. Это сознательно завезенные. Черкассы - это знаменитый гетманский шевченковский край, сам город Черкассы наполовину завезен. Почему? Потому что боялись этого Шевченковского духа. И так делали, это была технология Советского союза".