Запис переговорів диспетчерів з Ан-148 з'явився у мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У мережі з'явився аудіозапис переговорів диспетчерів, які намагалися зв'язатися з літаком АН-148, який зазнав аварії неподалік від Москви 11 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільний ресурс LiveATC.net.
На записі можна почути переговори авіадиспетчерів, які повідомляють один одному, що не можуть вийти на зв’язок із пасажирським лайнером “Саратовських авіаліній” АН-148, що вилетів із аеропорту “Домодєдово” і виконував рейс 6W703 Москва-Орськ.
Після 29 хвилини один із диспетчерів говорить, що даний літак не відповідає.
На 29:46 чітко можна почути як диспетчер активно закликає літак вийти на зв’язок.
“703-й, він нам не відповідає”, — повідомив далі диспетчер.
Також можна почути, як диспетчер повторював свій запит: “Саратов-703, відповідай. Саратов-703, відповідай! В курсі, що Саратов-703 Москва кличе і кличе?”
Згодом, інший диспетчер (на 30:15) сказав: “703, дайте відповідь Шереметьєво!”.
Як повідомляв УНН, жоден із тих, хто перебував на борту Ан-148, який упав у Підмосков’ї, не вижив.