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Замість Верещук: ЦВК визнала обраним нардепом Кострійчука

Київ • УНН

 • 13625 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Сергія Кострійчука замість нардепа Ірини Верещук, яку призначили віце-прем’єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ЦВК.

Замість Верещук: ЦВК визнала обраним нардепом Кострійчука

Цитата

“До Центральної виборчої комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 2021 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ірини Верещук”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вона була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

“Комісія розглянула зазначену Постанову та визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Сергія Кострійчука, включеного до виборчого списку політичної партії „Слуга народу“ під № 140”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Кострійчук є 140 номером виборчого списку “Слуги Народу”. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році — член Вищої Ради партії, у 2021 — голова Контрольно-ревізійної комісії.

4 листопада народного депутата від “Слуги народу” Ірину Верещук призначили віце-прем’єр-міністром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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