Замість офісу В.Медведчука активісти розтрощили салон краси - очевидці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Замість офісу політичного діяча Віктора Медведчука на Великій Васильківській активісти розтрощили салон краси. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці.
За словами очевидців, офіс, який за словами активістів належав В.Медведчуку, виявився салоном краси.
Крім того, дісталося й крамниці сантехніки, що розташована поряд.
Нагадаємо, як повідомили у прес-службу ГУ НП у місті Києві, події біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській, де активісти розбили вікна і кинули всередину фаєри та димові шашки, відповідним чином зареєстровані.