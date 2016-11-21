Замість офісу В.Медведчука активісти розтрощили салон краси - очевидці

За словами очевидців, офіс, який за словами активістів належав В.Медведчуку, виявився салоном краси.

Крім того, дісталося й крамниці сантехніки, що розташована поряд.

Нагадаємо, як повідомили у прес-службу ГУ НП у місті Києві, події біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській, де активісти розбили вікна і кинули всередину фаєри та димові шашки, відповідним чином зареєстровані.