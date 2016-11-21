Вместо офиса В.Медведчука активисты разбили салон красоты - очевидцы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вместо офиса политического деятеля Виктора Медведчука на Большой Васильковской активисты разбили салон красоты. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.
По словам очевидцев, офис, который по словам активистов принадлежал В.Медведчуку, оказался салоном красоты.
Кроме того, досталось и магазину сантехники, расположенному рядом.
Напомним, как сообщили в пресс-службе ГУ НП в городе Киеве, события возле офисного помещения на улице Большой Васильковской, где активисты разбили окна и бросили внутрь файеры и дымовые шашки, соответствующим образом зарегистрированы.