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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Вместо офиса В.Медведчука активисты разбили салон красоты - очевидцы

Киев • УНН

 • 10847 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вместо офиса политического деятеля Виктора Медведчука на Большой Васильковской активисты разбили салон красоты. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.

Вместо офиса В.Медведчука активисты разбили салон красоты - очевидцы

По словам очевидцев, офис, который по словам активистов принадлежал В.Медведчуку, оказался салоном красоты.

Кроме того, досталось и магазину сантехники, расположенному рядом.

Напомним, как сообщили в пресс-службе ГУ НП в городе Киеве, события возле офисного помещения на улице Большой Васильковской, где активисты разбили окна и бросили внутрь файеры и дымовые шашки, соответствующим образом зарегистрированы.

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