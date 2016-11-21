Вместо офиса В.Медведчука активисты разбили салон красоты - очевидцы

По словам очевидцев, офис, который по словам активистов принадлежал В.Медведчуку, оказался салоном красоты.

Кроме того, досталось и магазину сантехники, расположенному рядом.

Напомним, как сообщили в пресс-службе ГУ НП в городе Киеве, события возле офисного помещения на улице Большой Васильковской, где активисты разбили окна и бросили внутрь файеры и дымовые шашки, соответствующим образом зарегистрированы.