Замана не привів у бойову готовність ЗСУ, знаючи про агресію РФ – Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Підозрюваний у державній зраді генерал-полковник Володимир Замана не привів у бойову готовність Збройні сили України (ЗСУ), знаючи про агресію з боку Росії. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Замана… упродовж січня до 19 лютого (2014 року - ред.), коли він подав рапорт на звільнення з посади, не вжив заходів і не прийняв відповідних рішень для приведення Збройних сил України у вищий ступінь бойової готовності, що було в повній його компетенції як верховного головнокомандувача у мирний час", - зазначив Матіос.
За його словами, згідно з зібраними доказами в кримінальному провадженні, у січні-лютому 2014 року Замана вже мав інформацію і дані частин розвідки про те, що Російська Федерація готується до відкритого або прихованого збройного вторгнення і можливої збройної агресії проти України. Тож, на думку слідства, він мав правові підстави для приведення Збройних сил України в підвищений стан бойової готовності та стан повної бойової готовності на окремих напрямках, а також для нарощення сил і засобів у Криму і прикордонних із Росією областях.
При цьому, Матіос додав, що саме з боку Замани у серпні 2012 року надійшли рекомендації стосовно Юрія Ільїна на посаду командувача Військово-морськими силами України, і якому пізніше оголошено підозру у держзраді й дезертирстві.
Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману. Йому вручили підозру на 80 аркушах.
До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.