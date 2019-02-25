Замана не привів у бойову готовність ЗСУ, знаючи про агресію РФ – Матіос

"Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Замана… упродовж січня до 19 лютого (2014 року - ред.), коли він подав рапорт на звільнення з посади, не вжив заходів і не прийняв відповідних рішень для приведення Збройних сил України у вищий ступінь бойової готовності, що було в повній його компетенції як верховного головнокомандувача у мирний час", - зазначив Матіос.

За його словами, згідно з зібраними доказами в кримінальному провадженні, у січні-лютому 2014 року Замана вже мав інформацію і дані частин розвідки про те, що Російська Федерація готується до відкритого або прихованого збройного вторгнення і можливої збройної агресії проти України. Тож, на думку слідства, він мав правові підстави для приведення Збройних сил України в підвищений стан бойової готовності та стан повної бойової готовності на окремих напрямках, а також для нарощення сил і засобів у Криму і прикордонних із Росією областях.

При цьому, Матіос додав, що саме з боку Замани у серпні 2012 року надійшли рекомендації стосовно Юрія Ільїна на посаду командувача Військово-морськими силами України, і якому пізніше оголошено підозру у держзраді й дезертирстві.

Нагадаємо, сьогодні вранці військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковника Володимира Заману. Йому вручили підозру на 80 аркушах.

До Печерського райсуду столиці від слідчих військової прокуратури надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому за підозрою у держзраді керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генерал-полковнику Володимирові Замані.