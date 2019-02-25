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Замана не привел в боевую готовность ВСУ, зная об агрессии РФ – Матиос

Замана не привел в боевую готовность ВСУ, зная об агрессии РФ – Матиос

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Подозреваемый в государственной измене генерал-полковник Владимир Замана не привел в боевую готовность Вооруженные силы Украины (ВСУ), зная об агрессии со стороны России. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Замана... в течение января по 19 февраля (2014 года - ред.), когда он подал рапорт на увольнение с должности, не принял меры и не принял соответствующих решений для приведения Вооруженных сил Украины в высшую степень боевой готовности, что было в полной его компетенции как верховного главнокомандующего в мирное время", - отметил Матиос.

По его словам, согласно собранными доказательствами в уголовном производстве, в январе-феврале 2014 года Замана уже имел информацию и данные частей разведки о том, что Российская Федерация готовится к открытому или скрытому вооруженному вторжению и возможной вооруженной агрессии против Украины. Поэтому, по мнению следствия, он имел правовые основания для приведения Вооруженных сил Украины в повышенное состояние боевой готовности и состояние полной боевой готовности на отдельных направлениях, а также для наращивания сил и средств в Крыму и приграничных с Россией областях.

При этом, Матиос добавил, что именно со стороны Заманы в августе 2012 года поступили рекомендации в отношении Юрия Ильина на должность командующего Военно-морскими силами Украины, и которому позже объявлено подозрение в госизмене и дезертирстве.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержано за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману. Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане.

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