Замана не привел в боевую готовность ВСУ, зная об агрессии РФ – Матиос

"Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Замана... в течение января по 19 февраля (2014 года - ред.), когда он подал рапорт на увольнение с должности, не принял меры и не принял соответствующих решений для приведения Вооруженных сил Украины в высшую степень боевой готовности, что было в полной его компетенции как верховного главнокомандующего в мирное время", - отметил Матиос.

По его словам, согласно собранными доказательствами в уголовном производстве, в январе-феврале 2014 года Замана уже имел информацию и данные частей разведки о том, что Российская Федерация готовится к открытому или скрытому вооруженному вторжению и возможной вооруженной агрессии против Украины. Поэтому, по мнению следствия, он имел правовые основания для приведения Вооруженных сил Украины в повышенное состояние боевой готовности и состояние полной боевой готовности на отдельных направлениях, а также для наращивания сил и средств в Крыму и приграничных с Россией областях.

При этом, Матиос добавил, что именно со стороны Заманы в августе 2012 года поступили рекомендации в отношении Юрия Ильина на должность командующего Военно-морскими силами Украины, и которому позже объявлено подозрение в госизмене и дезертирстве.

Напомним, сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержано за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Владимира Заману. Ему вручили подозрение на 80 листах.

В Печерский райсуд столицы от следователей военной прокуратуры поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене руководителю Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковнику Владимиру Замане.