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Замах на Януковича: суд знову відмовився визнати екс-президента потерпілим

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів, в якому вони просили суд зобов’язати Генеральну прокуратури України визнати екс-президента України Віктора Януковича потерпілим у кримінальному провадженні за фактом замаху на нього невстановленими особами у 2014 році, передає УНН з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва.

В ухвалі йдеться про те, що Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 травня 2015 року за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року "невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства" екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

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У межах цього провадження адвокати раніше зверталися до слідчого з клопотанням про визнання Януковича потерпілим, а адвоката Ігоря Федоренка представником потерпілого. Однак слідчий 22 лютого цього року відмовив у його задоволенні, після чого це рішення у червні скасував суд.

Адвокати повторно подали таке клопотання, але слідчий знову відмовив.

Тому 21 вересня цього року адвокат Ігор Федоренко подав до суду скаргу на бездіяльність службових осіб Генеральної прокуратури України щодо нерозгляду клопотання, а також з проханням вчинити процесуальні дії щодо визнання Януковича потерпілим у справі.

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Слідчий суддя, згідно з ухвалою, відмовив у задоволені скарги, мотивуючи своє рішенням тим, що заява адвоката про визнання Януковича потерпілим вже розглядалася і слідчий виніс вмотивовану постанову, що в подальшому підтвердив суд.

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