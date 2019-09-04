Замах на вбивство ректора у Тернополі: стали відомі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Ректора Тернопільського університету, на якого скоїли замах, прооперували. Його стан дуже тяжкий. Про це кореспонденту УНН повідомили у Тернопільській університетській лікарні.
“Потерпілий та його дружина знаходяться в лікарні. Їх прооперували. Стан потерпілих дуже тяжкий”, — прокоментували у Тернопільській університетській лікарні, куди доставили постраждалих.
Потерпілими виявились ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий та його дружина.
“Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій спрацював на подвір’ї будинку”, - прокоментував начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. З його слів відомо, що вибуховий предмет був начинений металевими складовими і детонував тоді, коли потерпілий підняв його.
Водночас, інформацію поширену у ЗМІ, про те, що внаслідок вибуху ректору відірвало кінцівку, у поліції коментувати відмовились.
Поліція розглядає декілька версій злочину, зокрема, особистий конфлікт, вимагання коштів, громадську та професійну діяльність потерпілого.
Вибух кваліфікують як замах на вбивство. Олександр Богомол пояснив це тим, що вміст саморобного вибухового пристрою був спрямований на нанесення потерпілим тяжких тілесних ушкоджень, чи смерті. Підстава для цього — записка, яку залишив зловмисник біля вибухового пристрою, де були слова “memento mori”, що розшифровується як “пам‘ятай про смерть”.
Нагадаємо, що дворі будинку ректора Тернопільського університету стався вибух.