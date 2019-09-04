Покушение на убийство ректора в Тернополе: стали известны подробности

"Потерпевший и его жена находятся в больнице. Их прооперировали. Состояние пострадавших очень тяжелое", - прокомментировали в Тернопольской университетской больнице, куда доставили пострадавших.

Потерпевшими оказались ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый и его жена.

"Установлено, что самодельное взрывное устройство сработало во дворе дома", - прокомментировал начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол. По его словам известно, что взрывной предмет был начинен металлическими составляющими и детонировал тогда, когда потерпевший поднял его.

В то же время, информацию распространенную в СМИ, о том, что в результате взрыва ректору оторвало конечность, в полиции комментировать отказались.

Полиция рассматривает несколько версий преступления, в частности, личный конфликт, вымогательство средств, общественную и профессиональную деятельность потерпевшего.

Взрыв квалифицируют как покушение на убийство. Александр Богомол объяснил это тем, что содержание самодельного взрывного устройства было направлен на нанесение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, или смерти. Основание для этого - записка, которую оставил злоумышленник у взрывного устройства, где были слова "memento mori", что расшифровывается как "помни о смерти".

Напомним, что дворе дома ректора Тернопольского университета произошел взрыв.