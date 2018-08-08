Замах на Гандзюк: пляшка кислоти коштувала 150 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив подробиці обшуків у Херсонській області у справі нападу на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк, передає УНН.
"Ми встановили місце в Херсонській області, де незаконно здійснювали реалізацію сірчаної кислоти. Вже проведено обшуки та вилучено 539 пляшок з кислотою. Вся кислота належить одному із підприємств, яке повинно було утилізувати речовину. Саме один із працівників цього підприємства і реалізовував хімічну рідину",- зазначив В’ячеслав Аброськін.
Він додав, що за попередньою інформацією, працівник підприємства-порушника і продав за 150 гривень пляшку кислоти другому учасникові нападу.
Нагадаємо, місце, де була придбана кислота, яку використовували при нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк, встановлено.
Нагадаємо, у Національній поліції України заявили про ще одного учасника замаху на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
Як повідомляв УНН, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.
Суд у Херсоні вже взяв під варту одного з підозрюваних у злочині.