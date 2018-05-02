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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Залишки на рахунку Держказначейства зменшилися на 33%

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом квітня сума коштів у національній валюті, які знаходяться на єдиному казначейському рахунку, зменшилась на 33,3%. Про це свідчить інформація, оприлюднена на офіційному сайті Державної казначейської служби, передає УНН.

Залишки на рахунку Держказначейства зменшилися на 33%

Так, зокрема, станом 1 травня 2018 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 5 млрд 546 млн грн. При цьому станом на 1 квітня на рахунку було 8 млрд 309 млн грн.

Таким чином, сума коштів зменшилась на 2 млрд 763 млн грн або на 33,3%.

Нагадаємо, протягом березня 2018 року залишки коштів на єдиному казначейському рахунку зменшилась на 15,7%.

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